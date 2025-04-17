На Камчатке завели дело по факту незаконной организации азартных игр

В Петропавловске-Камчатском следствие возбудило уголовное дело в отношении шести местных жителей по факту незаконного проведения азартных игр. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило региональное Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц»).

«По предварительной версии следствия, следует, что шесть фигурантов <…> в целях незаконного обогащения приискали нежилое помещение <…>, где организовали проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием игрового оборудования и <…> сети «Интернет», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Там уточнили, что сообщники заведомо знали о запрете организации и проведения азартных игр в Камчатском крае в соответствии с законодательством.

Фигуранты предоставляли посетителям игровой зоны место за персональным компьютером, содержащим виртуальные азартные игры. В результате поражения в игре денежные средства участников уходили игорному заведению, рассказало СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи изъяли компьютеры и мобильные телефоны в ходе обыска.

В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что в подмосковных Люберцах полицейские задержали шесть человек, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.