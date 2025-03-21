В Люберцах шесть человек задержали за незаконную организацию азартных игр
В подмосковных Люберцах полицейские задержали шесть человек, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом 21 марта сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность клуба, который располагался в подвале торгового павильона в Малаховке.
«Проведены обыски в помещениях и по местам проживания задержанных. Изъяты 41 единица компьютерной техники, телефоны, банковские карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в Telegram-канале.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Люберецкий городской суд избрал одному подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест, еще троим — запрет определенных действий.
Установка причастных лиц продолжается.
Ранее, 10 февраля, в Благовещенске полицейские обнаружили и ликвидировали работу нелегального казино, которое осуществляло свою деятельность с сентября 2024 года по январь 2025 года. По итогам обыска было изъято оборудование и денежные средства на сумму около 1,5 млн рублей.