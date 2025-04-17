Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Krab» ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск «Запад» уничтожили САУ польского производства «Krab» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Купянском районе Харьковской области. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на самоходную установку боевиков, с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в результате точного удара боевая машина была уничтожена.
Ранее, 16 апреля, штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении. В ходе зачистки опорного пункта российские военнослужащие обнаружили схрон с вооружением западного образца, оставленный отступающими боевиками, уточнили в военном ведомстве.