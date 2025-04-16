Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.
«В лесу мы обнаружили около пяти единиц техники. Там был такой хороший укреп. Обнаружили и начали обрабатывать артиллерией, танками и дронами. Отработали. Всё скопление было уничтожено», — рассказал оператор беспилотников Мазай.
Военный добавил, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не только обнаруживают вражеские позиции, но и ведут и координируют штурмовиков. БПЛА опережают пехоту на 2 км, изучая проложенный путь, чтобы вовремя сообщить о возможных трудностях.
«Для штурмовика птичка — это всё. Мы должны найти скопление пехоты и доложить им (Пехоте. — Ред.), чтобы они понимали и готовились. О каждом передвижении вражеской пехоты мы сообщаем», — отметил Мазай.
В ходе зачистки опорного пункта российские военнослужащие обнаружили схрон с вооружением западного образца, оставленный отступающими боевиками, уточнили в военном ведомстве.
Ранее, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины с личным составом и полевой склад боеприпасов в курском приграничье.