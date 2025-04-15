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Расчет гаубицы Д-30 поразил опорные пункты с живой силой ВСУ в курском приграничье

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и полевой склад боеприпасов в курском приграничье. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что разведчики обнаружили украинских боевиков, когда они стягивали свои подразделения в лесной массив. После артиллеристы получили приказ уничтожить цели. Они нанесли боевикам ВСУ огневое поражение с помощью корректировок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Стреляем регулярно и на ежедневной основе. От момента получения команды развернуть гаубицу от 1 до 1,5 минуты. Гаубица простая, легкая в обслуживании, в работе. Снаряды для нее тоже не особо много весят, потому что калибр 122 мм», — рассказал наводчик гаубицы с позывным Сожитель.

Артиллеристы каждодневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ.

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12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 175 военнослужащих. Там отметили, что российская армия нанесла поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также живой силе и технике противника в еще семи населенных пунктах.

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