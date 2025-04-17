В МИДе указали на плановый характер проверки банного комплекса «Бодрость» в Москве

Проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве со стороны правоохранительных органов носила плановый характер и была нацелена на поддержание общественного порядка. Об этом 16 апреля рассказали представители внешнеполитического ведомства.

«10 апреля российскими правоохранительными органами была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса «Бодрость» и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы, в рамках текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице», — сообщили в МИДе «РИА Новости».

В ходе проверки выяснилось, что почти половина находившихся в помещениях комплекса иностранцев въехала на территорию России незаконно.

«Из 59 доставленных для разбирательства в правоохранительные органы иностранных граждан 25 находились в Российской Федерации с нарушением положений российского миграционного законодательства. Они привлекаются к ответственности по закону», — подчеркнули в ведомстве.

10 апреля правоохранительные органы Москвы выявили 25 нелегальных мигрантов в ходе проверки банного комплекса. В отношении них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»). Всего в результате операции в отделы внутренних дел были доставлены 59 иностранцев.

16 апреля МИД РФ заявило о возможной связи задержанных в Москве иностранцев с радикалами.