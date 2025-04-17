МИД РФ заявило о возможной связи задержанных в Москве иностранцев с радикалами
Задержанные в московском банном комплексе иностранные граждане могут быть связаны с радикальными группировками. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.
«Некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам», — заявили во внешнеполитическом ведомстве «РИА Новости».
Кроме того, в российском МИДе рассказали, что многие из иностранных граждан оказали сопротивление правоохранителям, из-за чего в их отношении «были применены соответствующие меры». Там добавили, что действия силовиков соответствовали законодательству России.
В ведомстве указали, что состоявшийся рейд не был направлен против граждан какой-либо конкретной страны. При этом уточняется, что российская сторона с сожалением сообщает об очевидном пренебрежении задержанными лицами законами РФ.
10 апреля правоохранительные органы Москвы выявили 25 нелегальных мигрантов в ходе проверки банного комплекса. В отношении них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»). Всего в результате операции в отделы внутренних дел были доставлены 59 иностранцев.