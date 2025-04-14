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Полиция выявила 25 нелегальных мигрантов в бане в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранительные органы Москвы выявили 25 нелегальных мигрантов в ходе проверки банного комплекса. Об этом 14 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по столице.

Уточняется, что проверка общественного помещения, расположенного в Тимирязевском районе, была проведена 10 апреля. В результате операции в отделы внутренних дел были доставлены 59 иностранцев.

«В отношении 25 из них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»)», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, шесть мигрантов занимались незаконной трудовой деятельностью. В настоящее время решается вопрос о привлечении их работодателя к административной ответственности.

Согласно данным ведомства, противоправные действия в отношении мигрантов сотрудниками полиции не совершались.

Рейд силовиков, как сообщают СМИ, проводился в банном комплексе.

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7 апреля ГУ МВД РФ по Красноярскому краю сообщило, что сотрудники полиции собрали 21 материал по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Установлено, что на одном из предприятий работали 15 граждан Узбекистана. Они не в полном объеме оформили постановку на миграционный учет — не прошли медосмотр, экзамен по русскому языку и не получили патент. В отношении работодателя составлено 15 административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина»), материалы переданы в суд.

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