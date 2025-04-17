США ожидают заключения торговой сделки с Великобританией в течение трех недель

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на заключение торговой сделки с Великобританией в течение трех недель. Об этом в среду, 16 апреля, сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Лондон находится в хорошей позиции для быстрой сделки, хотя Великобритания, вероятно, будет во второй волне объявлений, вслед за Японией, Индией и Южной Кореей, с которыми Дональд Трамп хочет достичь соглашений, чтобы изолировать Китай», — говорится в публикации.

Как пишет издание, этому предшествовало предсказание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Трамп согласится на «отличное» торговое соглашение с Великобританией из-за «культурной близости».

По информации источника, в связи с этим и ожидается заключение сделки в «ближайшее время».

«Две недели. Или, может быть, три», — сказал собеседник издания.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 апреля заявил, что готов вмешаться, чтобы помочь защитить бизнес страны от последствий новой тарифной политики президента Трампа. Он отметил, что сделает «всё необходимое» для защиты национальных интересов.

Американский лидер 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в Соединенные Штаты продукции. Для Евросоюза этот показатель повышен до 20%.