Французский евродепутат указал на попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом
В резолюции Европарламента, посвященной окончанию Второй мировой войны, скорее всего, будет подчеркнута роль США и европейских союзников в освобождении Европы, рассказал «Известиям» французский евродепутат Тьерри Мариани.
«На данном этапе Европейский парламент запланировал на 8 мая дебаты, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Политические группы могут потребовать на открытии пленарной сессии, чтобы дебаты сопровождались принятием резолюции. Пока неизвестно, как будет отражена роль СССР, если такая резолюция будет внесена», — говорит политик.
В предварительном расписании пленарной сессии на 8 мая зафиксировано празднование 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе, но резолюция там не упоминается. Как объяснил «Известиям» помощник болгарского евродепутата Петра Волгина, о принятии на сессии такого документа может стать известно за неделю до начала встречи.
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