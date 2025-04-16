Путин выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение заложников
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с освобожденным россиянином Александром Труфановым.
«Думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот акт, гуманитарный акт — вас освободили, и я вас как раз с этим хочу поздравить», — заявил он.
Также Путин сообщил, что не будет давать политических оценок происходящим в Палестине событиям.
«Сейчас ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят, но всё, что с вами произошло, — это большая беда», — сказал президент.
Российский лидер выразил надежду, что люди, которые всё еще находятся в заключении, в итоге окажутся на свободе.
Встреча Путина с освобожденным заложником Труфановым произошла вечером 16 апреля. Также на встрече присутствовали мать бывшего заложника и его невеста Сапир Коэн.