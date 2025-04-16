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Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин встретился 16 апреля с освобожденными из плена палестинского радикального движения ХАМАС россиянином Александром Труфановым, его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн.

«Слава богу, что вы живы-здоровы и здесь, на месте. <...> А то, что вам удалось оказаться на свободе, — это результат того, что в России стабильные и многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями и самыми разными организациями», — сказал глава государства.

Мама Труфанова отметила, что ее сын представляет уже четвертое поколение семьи, которое попадает в плен. Она сама, а также бабушка и невеста Труфанова также были похищены ХАМАС осенью 2023 года. Женщин освободили в конце ноября того же года.

«Сашина прабабушка была военным врачом. Она тоже была ранена во время боевых действий [Великой Отечественной войны] и попала в плен к нацистам, смогла бежать и закончила в общем-то войну в партизанском отряде в Беларуси. То есть Саша — уже четвертое поколение нашей семьи, которое попадает в плен. И надеюсь, что на этом наша история с пленом закончится», — рассказала мать россиянина.

Труфанов выразил надежду на то, что оставшиеся пленные также будут освобождены. По его словам, они стали ему как братья. Путин, в свою очередь, пообещал, что работа по освобождению оставшихся заложников будет продолжаться.

Также на встрече в Кремле присутствовали главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

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Ранее, 8 апреля, в Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения из плена в секторе Газа Труфанова. Гости церемонии прослушали молитву. На мероприятие россиянин пришел вместе с невестой и матерью.

Представители радикального палестинского движения ХАМАС передали трех заложников, в том числе россиянина Труфанова, сотрудникам Красного Креста 15 февраля.

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