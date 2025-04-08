В Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения Труфанова
Благотворительная трапеза в честь освобождения из плена в Газе россиянина Александра Труфанова прошла 8 апреля в Москве.
На кадрах видно, что гости церемонии прослушали молитву. На мероприятие Труфанов пришел вместе с невестой и матерью.
На трапезе также присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
Представители радикального палестинского движения ХАМАС передали трех заложников, в том числе россиянина Труфанова, сотрудникам Красного Креста 15 февраля. В посольстве РФ уточнили, что российские дипломаты приложили все усилия для его освобождения.