В СМИ сообщили об обострении разногласий в Германии из-за плана Мерца по Украине
План кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по Украине обострил разногласия между партиями страны. Об этом 16 апреля заявило информагентство Bloomberg.
«Мерц вызвал негативную реакцию со стороны своих вероятных партнеров по коалиции, заявив, что Германия под его руководством может предоставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus», — сказано в сообщении.
Как отмечает издание, спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия».
Кроме того, как передает агентство, партии также спорят по ключевым элементам своего коалиционного соглашения, в том числе по повышению минимальной зарплаты и снижению налогов для семей с низкими доходами.
Ранее, 16 апреля, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что будущее правительство Германии во главе с кандидатом в канцлеры ФРГ из-за неправильной политики не продержится долго. По его мнению, Мерц «не очень умный и некомпетентный» человек, который характеризуется беспринципностью.