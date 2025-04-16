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Британский аналитик заявил о недолговечности нового правительства в Германии

Меркурис: новое правительство Германии во главе с Мерцем не продержится долго
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Будущее новое правительство Германии во главе с кандидатом в канцлеры ФРГ, лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем не продержится долго из-за его неверно выбранной политики. Об этом 16 апреля сообщил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Если вы посмотрите на опросы, то увидите, что всё больше немцев считают, что Германия движется в неверном направлении, у них нет никакой уверенности в том, что то, что делает Мерц, сработает — и они абсолютно правы: это не сработает. Он ведет Германию в совершенно неправильном направлении < …> И я сделаю прогноз: я не думаю, что это правительство тоже продержится долго», — считает он.

По мнению Меркуриса, лидер ХДС представляет из себя амбициозного, но «не очень умного и некомпетентного» человека, который характеризуется беспринципностью. Меркурис напомнил, что именно Мерц выдвигал Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) против правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

При этом аналитик добавил, что внутри ХДС уже наблюдаются беспокойства из-за решений будущего канцлера. Так, в Саксонии и Тюрингии призывают к возобновлению отношений с Россией в области поставок газа, однако Мерц подобное предложение «категорически отвергает».

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Ранее в этот день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова работать с правительством и со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей. Он отметил, что провозглашенная «смена эпох» применительно к России не просто провалилась, но и завела Германию в тупик.

До этого, 5 апреля, премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Однако, по его словам, это будет возможно сделать только после завершения конфликта на Украине.

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