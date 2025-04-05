Премьер Тюрингии допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фогт 5 апреля допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ.

«Это можно себе представить», — отметил Фогт в интервью газете Berliner Zeitung.

Также по словам политика, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 4 апреля, депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил «Известиям» о намерении вернуть транзит газа РФ в Евросоюз (ЕС) через свою территорию. Он добавил, что ситуация сложилась настолько абсурдно, что даже западные страны, которые «испытывают ненависть» к России, закупают у нее сжиженный природный газ (СПГ), а потом продают его в Европе.