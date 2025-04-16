В Татарстане локализовали пожар в СНТ «Березовая грива»
Пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Березовая грива» в Татарстане локализован. Об этом 16 апреля сообщили в МЧС России.
«Пожар локализован, повреждены два неэксплуатируемых садовых дома», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара были привлечены 55 человек и 13 единиц техники.
Ранее в этот день в СНТ «Березовая грива» начался пожар из-за возгорания сухой травы. Уточнялось, что огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды.