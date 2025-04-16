В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
В Татарстане произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Березовая грива» из-за возгорания сухой травы. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Татарстане МЧС России тушит пожар в садовом товариществе», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате возгорания повреждены 10 домов, часть из которых были не жилыми. В МЧС добавили, что на фоне ветреной погоды пожар распространяется.
К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день в Самарской области в результате возгорания камыша и сухой растительности в Волжском районе из детского сада были эвакуированы 336 человек. Отмечается, что эвакуация из учреждения проводилась из-за сильного задымления.