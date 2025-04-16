В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Почти 4 тыс. военных из 10 стран примут участие в военных учениях, которые пройдут на территории Румынии с 5 по 23 мая. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
«Около 4 тыс. военнослужащих и 913 единиц техники из 10 стран-союзников примут участие в многонациональных учениях Dacian spring 2025», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Уточняется, что в учениях примут участие военнослужащие из Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии и Румынии.
Основной целью учений является отработка коллективной оборонительной операции и укрепление интеграции участвующих сил в архитектуру командования и управления штаба многонациональной обороны Юго-Восточного побережья.
4 апреля сухопутные силы Финляндии заявили о проведении военных учений на юге страны у границы с Россией. Тренировки проводили экипажи вертолетов финского егерского полка.