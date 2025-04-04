Финляндия проведет военные учения на границе с Россией

Финский егерский полк будет проводить учения на юге страны у границы с Россией с 7 апреля. Информация об этом появилась 4 апреля на сайте финских сухопутных сил.

«Целью летной подготовки является обучение экипажей вертолетов действиям в различных условиях эксплуатации, как в светлое, так и в темное время суток», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты в основном пройдут в Кюменлааксо — области, граничащей с Россией. Тренировки также запланированы в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе.

В ноябре прошлого года в Польше стартовали военные учения НАТО TUMAK-24, они проводились в 70 км от границы с Россией. В них участвовала 16-я механизированная дивизия польской армии и союзные силы НАТО.