Помоги — не навреди: власти хотят понизить стихийность волонтерского движения в ЧС

В Российском союзе спасателей и в других профильных организациях считают, что в настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность. В свете этого в Федеральном собрании готовятся усовершенствовать законодательную базу и хотят выработать нормы, по которым в зону ЧС будут допускаться только обученные и аттестованные волонтеры. Вместе с тем в Институте социологии РАН предупреждают о вероятности того, что новые процедуры контроля могут вызвать отток волонтеров, если не будут предполагать диалога с ними. Каким образом следует регулировать волонтерскую деятельность и каковы риски спугнуть добровольчество само по себе — в материале «Известий».

Волонтерство во время ЧС

Каждый год добровольцы оказывают помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Волонтеры боролись со степными пожарами в Хакасии, приходили на помощь пострадавшим после взрыва газа в Махачкале, помогали при подтоплениях в Оренбургской и Иркутской областях. С декабря прошлого года они помогают в ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье. В то же время этой работе нужна организационная поддержка, рассказал «Известиям» председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, глава ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев.

— Представители волонтерских организаций справедливо просят ввести понятный механизм взаимодействия с органами власти, поддержку в питании, страхование рисков , — говорит законодатель. — Во время ЧС решения должны приниматься быстро, нужна высокая слаженность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В настоящее время, напомнил он, привлечение добровольцев регламентируется разными актами, но единый алгоритм отсутствует. Нет ясности в их взаимодействии с медицинскими, спасательными и правоохранительными службами, подчеркивает парламентарий.

— Нужен федеральный порядок привлечения добровольцев, постоянная межведомственная рабочая группа, алгоритмы для регионов , — объясняет Метелев. — В этом порядке должны быть прописаны полномочия и ответственность различных органов власти, вопросы условий и информирования.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Собеседник «Известий» также сообщил, что в ближайшее время будет обновлена общефедеральная платформа «Добро.рф», которая объединяет 8 млн волонтеров со всей страны. На ней будет размещен реестр тех волонтеров, кто уже прошел подготовку, имеет опыт ликвидации ЧС.

Апатия и контроль

Пока еще не опубликованное исследование (есть в распоряжении «Известий») Института социологии РАН (ФНИЦС), проведенное среди волонтеров в Анапе этой зимой, показывает, что добровольцы не слишком высоко оценивают качество взаимодействия с представителями местных органов власти (2,7 балла из 5) и профессиональными службами (на 3,2 из 5 баллов). Отмечается, что увеличить эффективность совместной работы, по их мнению, может «повышение уровня доверия», «обмен информацией, совместная проработка стратегий».

Поэтому есть вероятность, что новые процедуры контроля могут вызвать некоторую апатию у волонтеров, предупреждает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН (СПб) Ольга Башева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С 2010-го ученые наблюдали несколько крупных волонтерских мобилизаций: пожары 2010 года в Центральной России, Крымск в 2012 году, наводнение в Тулуне под Иркутском в 2019-м. Именно тогда стал понятен потенциал стихийного волонтерского движения, отмечает эксперт.

Параллельно шло формирование более организованных и компетентных волонтерских движений, например поисково-спасательного, до 25% участников которого являются сертифицированными спасателями, что де-факто признается госслужбами (МВД, МЧС, СК). Более того, за последние несколько лет в каждом регионе страны с добровольными поисково-спасательными отрядами у МВД и СК заключены соглашения о сотрудничестве, проводятся совместные учения и общие операции.

— Несмотря на то что волонтеры считаются помощниками, профессионалы признают их реальный вклад, компетенции, экспертность в отдельных направлениях деятельности, — отмечает Ольга Башева. — ЧС по своей природе непредсказуемы, поэтому ни в одной стране мира не бывают готовы к реагированию на них без помощи волонтеров.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Результаты исследований ФНИЦС РАН показывают, что волонтеры, естественно, осознают, что в таких ЧС, как пожары, крупные аварии и прочее, когда есть серьезные риски для жизни и здоровья, существует жесткая иерархия действий.

Волонтерство в опасных условиях

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко рассказала о проблемах, которые выявила ситуация в Анапе. По ее словам, в условиях ЧП стало понятно, что отсутствуют регламенты взаимодействия различных органов власти с неорганизованными волонтерами. В первую очередь, это касается информационной работы, проще говоря — для понимания, какие волонтеры нужны и на какие работы.

— Люди ехали со всей страны, а узнать это можно было только из их пабликов или в координационном центре по приезде на место, — рассказывает парламентарий. — По этой причине не было выстроено четкой координации деятельности по очистке пляжей и спасению птиц: так как власть часто не знала, что где-то развернута работа волонтеров, и не всегда могла оказать им нужную поддержку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поэтому, считает Костенко, в законах и правилах следует прописать, на каких информационных каналах при объявлении ЧС должна размещаться информация и в каком формате. При этом необходимо указать, что волонтеры обязательно должны будут заявлять о себе посредством конкретных процедур.

Впрочем, депутат подчеркивает, что разные виды ЧС требуют различных подходов. Например, есть ситуации, где приходится иметь дело с вредными веществами. В таких случаях добровольцы должны подписывать документ о том, что они осведомлены о возможном вреде здоровью и обязываются использовать средства защиты.

— А ведь в Анапе не все пользовались масками и перчатками, — замечает Наталья Костенко. — Есть требование, что деятельность волонтеров должна страховаться? Кто-то контролировал, что все волонтеры в Анапе имели такие страховки? Думаю, что никто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она напоминает, что в Анапе были случаи отравления парами мазута. Следовательно, определенные виды работ необходимо проводить только под контролем специальных служб. Например, спасение птиц и их транспортировка в другие регионы должны вестись под надзором ветеринарной службы.

Председатель наблюдательного совета Фонда поддержки социальных проектов при Агентстве стратегических инициатив, сенатор РФ Ольга Епифанова согласна с тем, что координация действий всех участников ликвидации ЧС необходима. По ее словам, для максимальной эффективности нужны четкие правила коммуникации и подчинения для той или иной ситуации .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Замруководителя исполкома «Народного фронта», руководитель «Молодежки» НФ Владимир Тараненко полагает, что в будущую систему координации нужно также включить аккредитацию некоммерческих организаций, что позволит отбирать людей с опытом и необходимым уровнем компетенции и подготовки. Это позволит распределять задачи между исполнителями соответственно их квалификации, отмечает он.

— Особое внимание к регулированию необходимо в зонах с высоким риском: стихийные бедствия, прифронтовые районы , — говорит Владимир Тараненко. — Там цена ошибки слишком высока, волонтеры должны проходить соответствующую подготовку и инструктаж.

«Известия» направили запрос в МЧС и в Минздрав. В Минприроды отметили, что в зоне действия ЧС любые работы должны быть строго регламентированы, в том числе волонтеров, чтобы сохранить здоровье людей.