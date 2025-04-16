Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии внесли в список террористов и экстремистов в РФ
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- Воевавшего за ВСУ наемника из Грузии внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Грузии Рати Бурдули внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом 16 апреля сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Рати Бурдули в августе 2024 года незаконно вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области. Он совершал преступления против мирного населения с целью причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти.
В октябре 2024 года Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил Бурдули к 14 годам колонии.
Он также объявлен в международный розыск.
10 апреля Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 25-летнего гражданина Бразилии Николаса Ча к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что он воевал в составе интернационального легиона на краматорском направлении.