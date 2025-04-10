Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме предупредили ЕС о серьезном ответе в случае использования активов РФ
Мир
В МИД РФ указали на всё большее вовлечении Японии в конфликт на Украине
Мир
СМИ сообщили о передаче Западу списка пожеланий Киева по размещению миротворцев
Общество
Москвич случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед росгвардейцами
Общество
СК возбудил дело по факту убийства ВСУ девяти жителей Махновки в Курской области
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Экономика
ФАС начала проверки поставщиков оборудования для предприятий по добыче урана
Мир
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218
Мир
Иран пригрозил выдворением инспекторов МАГАТЭ в ответ на угрозы США и Израиля
Экономика
Приставы обратили в доход РФ акции компаний украинских бизнесменов
Происшествия
Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Армия
ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и складам ВСУ
Мир
В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины
Общество
В Московской области подростку предъявили обвинение в убийстве школьника
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на НПЗ
Мир
В Еврокомиссии предложили Украине «варить борщ вместе»

Суд заочно приговорил к семи годам заключения наемника ВСУ из Бразилии

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 25-летнего гражданина Бразилии Николаса Ча к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщила Генеральная прокуратура России.

Суд признал Ча виновным по ч. 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Установлено, что в марте 2022 года он прибыл на Украину через Львов, где прошел военную подготовку. После этого был направлен на краматорское направление в составе Интернационального легиона.

«За указанные действия он получил материальное вознаграждение в сумме более 211 тыс. рублей», — уточнили на сайте Генпрокуратуры.

Перед наступлением российских войск (ВС РФ) на Северодонецк он покинул территорию Украины и вернулся в Бразилию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Иностранные игры: в зоне СВО ликвидировано уже 6,5 тыс. наемников
На фоне военных неудач Украина сделала ставку на зарубежную военную силу и запрещенные виды вооружений

Ранее, 7 апреля, суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против ВС РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025