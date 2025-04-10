Суд заочно приговорил к семи годам заключения наемника ВСУ из Бразилии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 25-летнего гражданина Бразилии Николаса Ча к семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщила Генеральная прокуратура России.

Суд признал Ча виновным по ч. 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Установлено, что в марте 2022 года он прибыл на Украину через Львов, где прошел военную подготовку. После этого был направлен на краматорское направление в составе Интернационального легиона.

«За указанные действия он получил материальное вознаграждение в сумме более 211 тыс. рублей», — уточнили на сайте Генпрокуратуры.

Перед наступлением российских войск (ВС РФ) на Северодонецк он покинул территорию Украины и вернулся в Бразилию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее, 7 апреля, суд заочно приговорил наемника из Грузии к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против ВС РФ.