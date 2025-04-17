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Больше половины россиян используют диалектизмы при онлайн-покупках

Исследование: каждый третий россиянин использует диалектизмы, когда ищет товары
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Каждый третий россиянин использует диалектизмы, когда ищет товары в интернете. Кроме того, большинство опрошенных (68%) сделает покупку с большей вероятностью, если в карточке товара или названии есть лексика, характерная для определенного региона. Всего же диалектизмы употребляет 54% россиян. Такими данными с «Известиями» 17 апреля поделился «Яндекс Маркет».

По данным сервиса, россияне в целом охотнее обращают внимание на товары и продукты, которые продвигают с использованием диалектизмов — об этом высказались 65% респондентов. Еще около 70% опрошенных хотели бы, чтобы региональной лексики было больше в рекламных креативах.

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Тренд на локальность прослеживается и в покупках россиян: в случае выбора между двумя отечественными вариантами две трети предпочтут производителя из их родного региона.

«Такие покупатели часто обращают внимание на витрины по типу «Сделано в Самаре» и такие же отметки в карточках», — пояснили аналитики.

В топ самых популярных диалектизмов, как сообщили в «Яндекс Маркете», вошли: булка (39%), баклажка (31%), кулек (28%), кочегарка (24%), пышка (20%) и синенькие (19%).

«Всё больше покупателей ориентируются на близость товара и бренда — в прямом и переносном смысле. Последние годы прослеживается устойчивый тренд на локальность. Для предпринимателей это повод задуматься о выходе в регионы, а не фокусироваться только на Москве», — обратил внимание CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY Антон Ларин.

В основном респонденты относятся к диалектизмам положительно или нейтрально — 25% и 50% соответственно. Почти 40% опрошенных поделились, что люди из их окружения употребляют такие слова в речи. Как правило, это родители (39%) и другие родственники (58%), коллеги (32%) и друзья (24%).

Ранее, 4 марта, руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин рассказал «Известиям», почему мужчин, покупающих в Сети подарки, могут принять за ботов. Он объяснил, как покупать презенты в интернете и не быть заблокированным — например, нужно всегда входить в свой аккаунт на маркетплейсе. По словам эксперта, онлайн-ритейл использует различные решения по обеспечению информационной безопасности, чтобы помешать ботам атаковать, а легитимным пользователям позволить совершать покупки.

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