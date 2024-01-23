Загремели под фанфары: словарь уличного мусора и жаргон высшего общества

Овациями приветствовали создателей и исполнителей спектакля «Пигмалион» 20 и 21 января зрители Театра сатиры. Свое прочтение английской классики зрителям представил Виктор Крамер. В главных ролях — Сергей Чонишвили, Алена Яковлева и Ангелина Стречина. Режиссер не только поставил спектакль, но еще и выступил его художником, создав на сцене футуристическую лабораторию звука. Чтобы пьеса о цветочнице Элизе Дулитл из трущоб была близка молодому зрителю, в театре составили «словарь жаргонизмов и сленга». Результат оценили «Известия».

Полный кринж

Впервые пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» была поставлена в России 110 лет назад. В репертуаре обновленного Театра сатиры еще недавно был «Пигмалион» в постановке Юрия Клепикова. Спектакль шел на «Прогресс-сцене Армена Джигарханяна». Но всему приходит свой час. Теперь на Шоу зрители пойдут на Основную сцену Театра сатиры. Уже сейчас в кассах нет ни одного билета. Аншлаги на ближайшие месяцы уже обеспечены. Еще бы, в главной роли — любимец женщин Сергей Чонишвили. Ну а кто еще? Его низкий тембр, правильный русский язык известен всем. Долго актера уговаривать не пришлось. Он играет в спектакле худрука театра Сергея Газарова «Балалайкин и Ко». Кредит доверия к постановочной группе и театру имеется.

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

Роль Элизы Дулитл, торговки фиалками, режиссер доверил Ангелине Стречиной. У Бернарда Шоу девушка с лондонских улиц говорит на диалекте кокни. Но Виктор Крамер решил приблизить героиню к современному зрителю. Сделал ее утрированно уличной девчонкой, у которой в лексиконе не слова из Оксфордского словаря, а многотомник собственного жаргона. За три месяца Генри Хиггинс взялся сделать из девушки герцогиню, которая станет своей на любом посольском приеме. А полковник Пикеринг (Сергей Климов) — автор «Разговорного санскрита» — согласился оплачивать уроки Элизы у дорогостоящего педагога. Пари на вульгарную и вопиюще грязную девицу кажется Пикерингу нереальным. Но он подписывается на эксперимент, а Хиггинс берется за цветочницу.

Для актрисы Ангелины Стречиной роль Элизы была практически на сопротивление. Молодежным сленгом она не владеет. Поэтому для погружения в материал стала собирать разные словечки и фразы. Работа, которая у Бернарда Шоу увлекала профессора Хиггинса, в Театре сатиры захватила всю постановочную команду. Артисты с охотой записывали за своими детьми выражения, ранящие ухо образованного человека, — всё это пригодилось для словаря жаргона Элизы Дулитл.

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

Режиссер сдобрил сленгом роль. «Кринжово», «крашиха», «бухал», «капец», «ошишенно», «сорян», «душнила», «полный кринж», «овердофига» или «Чё ты лыбишься? Бесишь прямо!». Слышать такое с прославленной сцены Театра сатиры — более чем странно. Но посыл целевой аудиторией был считан. Молодежь в зрительном зале хохотала и аплодировала новаторству. А вот зрителю постарше всё же требовался перевод с уличного.

Голубая кровь и горе-имиджмейкер

Бернард Шоу писал, что его «Пигмалион» — насмешка над поклонниками «голубой крови». Виктор Крамер решил посмеяться над современниками. Чувствуется, что он с улыбкой смотрит на всевозможных имиджмейкеров, интернет-выскочек, которые задорого вывозят «из грязи в князи».

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

За имидж героев спектакля отвечала художник Мария Боровская. Она создала костюмы для героев викторианской Англии, интеллигентно внедрив в некоторые элементы одежды современность. Юбку-брюки миссис Пирс (заслуженная артистка России Ольга Кузина) захотелось иметь в собственном гардеробе. Художница одела героинь в бархат, шелк, кружева. А герои носят белоснежных рубашки, твидовые костюмы и туфли ручной работы.

Своему прочтению классики режиссер придал фундаментальность масштабными декорациями. То ли иерихонские трубы, то ли фонограф в высоту колосников переносят зрителя в рабочий кабинет профессора Хиггинса. В нем много сложных приборов и механизмов. Хитрая конструкция из металлических трубок и окуляров на голове ученого. Он увлечен созданием картотеки диалектов и произношений. В мир профессора фонетики Генри Хиггинса не каждый вхож. Огромные раструбы фонографа, по замыслу постановщика, становятся еще и своеобразным экраном, на который то и дело проецируются фантазии героев и их не самая лестная реальность.

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

Не менее замысловатым Крамер увидел и дом миссис Хиггинс, матери профессора, которую сыграла народная артистка Алена Яковлева. Это место, где аккумулируются все слухи Лондона, от которых голова кругом и невозможно устоять на ногах. Сама же хозяйка гостеприимного дома, кажется, ничему уже не удивляется.

Эпизодическая роль миссис Хиггинс — не уровень народной артистки. Алена Яковлева блистательно справляется с большими характерными ролями. Поэтому постановщик вместе с актрисой предали веса этой героине и дописали текст за драматурга. Вернее, словами Бернарда Шоу из различных произведений, дневников, воспоминаний Крамер и Яковлева создали литературную основу для миссис Хиггинс. На сцене умудренная опытом женщина, советы которой сразу хочется принять к исполнению. А еще миссис Хиггинс — провокатор, мечтающий, чтобы в жизни сына появилась женщина, которая сделала бы его счастливым. И Элиза Дулитл как нельзя кстати появилась в жизни Генри.

Дама полусферы

Одной из самых впечатляющих сцен спектакля начинается второй акт. Бал, на котором Элиза должна походить на герцогиню, решен режиссером небанально. Он поставил Ангелину Стречину на полусферу, одел в летящее белое платье и раскачал, как детскую игрушку-неваляшку. Героиня не только загипнотизировала зал, но и вскружила голову своим педагогам — Хиггинсу и Пикерингу. После этого приема в высшем свете профессор, восхищенный Элизой, готов был с ней не расставаться. Но замуж не позвал.

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

В спектакле нет привычного финала история Золушки, который предпочел режиссер Джордж Кьюкор в экранизации романа с непревзойденной Одри Хёпберн. Зритель не увидит Хиггинса, объясняющегося в любви Элизе. Если раньше профессор дергал за ниточки, оттачивая каждое движение, каждый шаг цветочницы, то теперь кукольник поменялся местами с куклой. И вот уже Элиза дергает за невидимые нити своего Пигмалиона. Герои-антагонисты любят и ненавидят друг друга. Зато зрители услышат мысли вслух о глубоком чувстве от миссис Хиггинс. Алена Яковлева ведет диалог о любви с залом. Садясь на авансцену, она спрашивает:

— Мужчины, какая у вас основная потребность?

Женщины хихикают, прикрывая рот рукой. А мужчины приосаниваются.

— Все же знают, — изумляется миссис Хиггинс. — Почему мне достались такие современники?! Мужчины, да у вас потребность как можно дольше оставаться неженатыми. Мы, женщины, несмотря на это, с завидным упорством ищем себе идеального мужа. А кто он такой? Идеальный мужчина — это тот, кто считает, что у него идеальная жена. Убедить их в этом — наша задача.

Фото: пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля «Пигмалион»

Мудрая женщина. Она точно знает, что жизнь не бывает легкой. Но если ее не бояться, она может быть восхитительной. Поэтому провоцирует сына, резюмируя их отношения с Элизой: «Великие люди не нуждаются в счастье». Тем самым подталкивая Хиггинса на решительные шаги. Но он предпочитает держать лицо.

Если вы раздумываете, пойти или нет в Театр сатиры на «Пигмалиона», вспомните слова профессора Хиггинса: «Никогда не упускай случая — он представляется не каждый день».