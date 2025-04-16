Путин сравнил Маска с Королевым и другими космическими первопроходцами

Президент России Владимир Путин сравнил американского миллиардера, основателя корпорации SpaceX Илона Маска с советским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королевым и другими первопроходцами и отметил, что такие люди появляются нечасто. Об этом российский лидер сообщил 16 апреля на встрече со студентами в МГТУ имени Баумана.

«Есть человек, в Штатах он живет, [Илон] Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются, <…> заряженные на определенную идею, даже если она сегодня кажется невероятной. Часто такие идеи через какое-то время реализуются», — отметил президент.

Он отметил, что в свое время схожая ситуация была с Королевым и советскими первопроходцами космоса, которые совершили то, что многим казалось невероятным.

Ранее в этот день Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.