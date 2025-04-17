Объем рынка рекламы РФ и продвижения в интернете в 2024 году вырос на 53%

По итогам 2024 года российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете показал положительную динамику. Его объем оценивается в 1,236 трлн рублей. Это на 53% больше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

По информации экспертов, инвестиции в традиционные сегменты выросли на 27% и составили 542,7 млрд рублей. Вложения в инновационные форматы увеличились на 83% и превысили 693 млрд рублей.

«Впервые по итогам года превышен показатель в 1 трлн рублей. Напомню, что в 2023 году объем рынка составил 807 млрд», — отметил президент АРИР, директор по стратегическому развитию рынка коммерческого департамента компании «Яндекс» Борис Омельницкий.

Вице-президент АРИР, сопредседатель индустриального комитета по исследованиям, директор по аналитике коммерческого департамента VK Алексей Беляев добавил, что увеличение объема российского рынка рекламы и продвижения в интернете — закономерное отражение общей тенденции к цифровизации рекламных коммуникаций.

«Показательно, что динамика роста в этом сегменте опережает общие показатели рекламного рынка в медиа. Это лишний раз подтверждает, что интерактивные форматы продолжают наращивать свою долю в медиамиксе», — подчеркнул он.

При этом объем performance-рекламы увеличился на 24% — эксперты оценили сегмент в 437,7 млрд рублей. Вложения в Branding Video составили 32 млрд рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. На 50%, выросли затраты на баннерную рекламу — они достигли 73 млрд рублей.

Наибольший рост среди инновационных форматов показал Influence Marketing. Его объем увеличился на 161% и достиг 47 млрд рублей. Затраты на E-Retail Media Ad составили 381 млрд рублей — сегмент продолжает стабильно расти, на 133% год к году.

Драйверами роста сегмента E-Retail Media, по мнению сопредседателей комитета по E-Retail Media, выступили маркетплейсы и менее крупные игроки за счет низкой базы.

«Структура рекламной выручки выглядит так: Click Out: 4% (15,24 млрд руб., Click In: 87-89% (331,47–339,09 млрд рублей), прочие форматы: 7-9% (26,67–34,29 млрд рублей)», — делятся статистикой эксперты.

В 2025 году сопредседатели прогнозируют увеличение доли Click Out, что связано с внедрением этого формата крупными игроками рынка и повышением его технологичности.

«Хотя темпы роста выручки в этом сегменте могут замедлиться, вклад в развитие будет обеспечиваться компаниями с активными стратегиями монетизации и готовыми решениями», — заключают сопредседатели комитета по E-Retail Media.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на ресурсах нежелательных организаций в РФ. Ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители информации —наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях.