В Дании заявили о планах отправить военных на Украину для обучения

Вооруженные силы Дании намерены отправить солдат для обучения на Украину, предположительно, уже этим летом. Об этом 16 апреля сообщил телеканалу TV2 командующий сухопутными силами страны Петер Бойсен.

Как отмечает телеканал, решение о курсах окончательно не принято, соответственно, количество солдат, которых отправят, еще не определено. Как пояснил Бойсен в интервью, план состоит в том, чтобы инструкторы и солдаты оперативного состава посещали курсы продолжительностью от одной до двух недель.

По словам Бойсена, датские военные хотят обучиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению беспилотников.

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, в свою очередь, заявил, что отправка военнослужащих королевства на Украину всё глубже втягивает Данию в конфликт.

«Организация таких мероприятий на территории Украины с участием страны НАТО — это также и шаг по подготовке общественного мнения к возможности направления туда иностранного военного контингента, что чревато непредсказуемыми последствиями вплоть до угрозы прямого столкновения между НАТО и Россией», — приводит его слова Telegram-канал дипмиссии.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения так называемых миротворцев Запада на украинских территориях, так как это чревато опасностью прямого столкновения России и НАТО.