Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева во время встречи со спортсменами на репетиции фестиваля «Алина-2025» 16 апреля рассказала, почему российским гимнасткам отказали в предоставлении нейтрального статуса.

Она напомнила про гимнастку Карину Кирееву, которой специальный комитет Международной федерации гимнастики отказал в нейтральном статусе из-за совместного фото с ребенком в пилотке с красной звездой.

«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней [Киреевой] подошла, обняла там. А у нее была пилотка с красной звездой. Вот она просто пришла, с Киреевой вот так сфотографировалась и выставила в соцсетях. И всё», — рассказала Кабаева.

При этом она добавила, что в правилах МОК не прописан тот пункт, по которому гимнасткам отказали в нейтральном статусе.

«Там про это ничего не написано. Она же ничего не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм», — добавила олимпийская чемпионка.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева 5 апреля сообщила, что комитет Международной федерации гимнастики, отклоняя заявки российских спортсменов на нейтральный статус, принимал несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к спортсменам страны.