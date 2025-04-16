Эксперт назвал причины увеличения импорта нефти Китаем

Китай наращивает импорт нефти из разных стран на фоне возможных торговых ограничений со стороны США, а также из-за роста внутреннего потребления. Об этом рассказал «Известиям» 16 апреля замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Ранее сообщалось, что среднесуточный объем импорта нефти Китаем в марте составил 12,11 млн б/с, что является максимальным уровнем за последние полтора года, свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе данных главного таможенного управления КНР.

«На мой взгляд, Китай начал увеличивать импорт нефти из разных стран на фоне сигналов, которые поступали в преддверии действий Дональда Трампа и торговых войн между Китаем и США. Это, вероятно, стало главной причиной», — объяснил Гулиев.

Он также добавил, что независимые нефтеперерабатывающие заводы в КНР увеличили объемы переработки внутри страны. Кроме того, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в Китае в этом и следующем году может достичь 17 млн баррелей в сутки.

«Что касается поставок из России, этот вопрос сейчас обсуждается в рамках китайско-российского энергетического сотрудничества. Вероятно, он станет одной из ключевых тем во время предстоящего визита делегации Министерства энергетики в Китай», — подытожил Гулиев.

4 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что после введенных новых тарифов Трампа и ответных мер со стороны Китая произошло резкое падение цен на нефть. Она указала, что США и Китай — это почти половина мировой экономики (43%). Развязывание торговых войн может привести к серьезным проблемам в экономиках этих стран, из-за чего они будут закупать меньше товаров у других стран и объемы потребления нефти и нефтепродуктов также снизятся, заявила эксперт.

Месяцем ранее Трамп обвинил КНР в неспособности к борьбе с наркотрафиком и удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В Государственном совете КНР 4 февраля сообщили, что с 10 февраля Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, отмечалось, что тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.