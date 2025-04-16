Хоккеист «СКА-1946» отстранен на семь игр за удар локтем в голову судьи
Нападающий хоккейного клуба «СКА-1946» Даниил Анацкий дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем судьи. Такое решение 16 апреля принял спортивно-дисциплинарный комитет Молодежной хоккейной лиги (СДК МХЛ).
Помимо этого, спортсмен должен будет оплатить денежный штраф, уточняет «Спорт-Экспресс». Инцидент произошел 15 апреля в ходе игры МХЛ с клубом «Локо» из Ярославля. В первом периоде Анацкий, проезжая вдоль борта, ударил находившегося там рефери.
Отмечается, что 18-летний хоккеист будет наказан, согласно п. 1.29 ст. 28 Дисциплинарного регламента МХЛ («Намеренное применение силы в любой форме в отношении судьи»).
«На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «СКА–1946» Даниила Анацкого наказание <…>, подвергнуть его денежному штрафу и дисквалификации на семь матчей», — указано на сайте МХЛ.
7 марта газета The New York Times сообщила, что главный тренер французского футбольного клуба «Лион» Паулу Фонсека, которого дисквалифицировали на девять месяцев, до 30 ноября, за нападение на судью в матче чемпионата Франции против «Бреста», объяснил свой поступок тем, что его пугала неопределенность, вызванная встречей президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.
Также до 15 сентября тренеру запрещено даже находиться в раздевалке команды на играх. Клуб выразил стремление обжаловать наказание из-за его «чрезмерной суровости».