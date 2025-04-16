Договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы подпишут при встрече президентов
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- Договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы подпишут при встрече президентов
Текст договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой согласован и будет подписан при личной встрече президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро, подтвердил «Известиям» 16 апреля директор Латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.
«Приглашение президенту Мадуро есть, и мы всегда будем рады видеть президента Мадуро в Москве. Договор такой согласован, и, когда будет возможность личной встречи наших президентов, мы рассчитываем, что состоится подписание такого договора. Всё остальное — в каком формате, когда такой визит может состояться — зависит от договоренностей и от рабочего графика президента Венесуэлы, — сказал Щетинин.
Возможность подписания такого договора обсуждалась во время недавнего телефонного разговора Путина с Мадуро. Документ призван юридически закрепить перемены качественного характера, произошедшие в двусторонних отношениях, создать прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу, сообщил ранее «Известиям» зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.