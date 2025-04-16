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Финский депутат призвала восстановить отношения с РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
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Финляндии настало время восстановить отношения с Россией. Об этом 16 апреля заявила «Известиям» депутат финской партии «Альянс свободы» Йоханна Турья.

«Ситуация сильно изменилась за последние недели. Раньше финское руководство подстрекало к войне, но теперь разум начинает брать верх, и пришло время начать сотрудничество на востоке. <…> Я верю, что в Финляндии будет больше компаний, положительно относящихся к торговле с Россией. Я надеюсь, что финские технологические компании откроют свои двери для России и что малый бизнес также начнет сотрудничать, не говоря уже о туризме. Российская торговля и туризм всегда были очень важны для Финляндии. Всё это должно быть возвращено. Сейчас самое время восстановить отношения с Россией», — сказала она.

По ее словам, Финляндия должна укреплять свою государственность и независимость, создавать собственные торговые отношения, выходящие за рамки Евросоюза (ЕС).

«ЕС — это тонущий корабль, и пребывание [Финляндии] в его составе не принесло ничего хорошего. Многие финны изначально не хотели вступать в союз или использовать евро в качестве своей валюты, но главы государств сделали это против нашей воли», — сообщила финский депутат.

В феврале Йоханна Турья была снята с муниципальных выборов в финском городе Пори как кандидат от Коалиционной партии после ее заявления о том, что территория Украины принадлежит России. Тем не менее она была принята в партию «Альянс свободы» и участвовала в выборах.

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1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова финского президента, отмечал, что РФ никогда не стремилась портить отношения с другими государствами, особенно с соседями, а всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество.

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