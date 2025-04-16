Опять М-5: движение по трассе между Уфой и Челябинском парализовано

На нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал» между Уфой и Челябинском утром были зафиксированы многокилометровые пробки в обоих направлениях. К затору привели как обилие автомобилей, так и ремонтные работы. Пробка держится уже почти сутки. Подробности — в материале «Известий».

Пробки на М-5 «Урал» 16 апреля

В Челябинской области между Уфой и Челябинском были зафиксированы многокилометровые пробки. Они начали расти еще во вторник, 15 апреля, а к утру 16 апреля побили предыдущий рекорд в 60 км. Наибольшее скопление автомобилей в обе стороны и пробки до 10 баллов фиксируются на участках около города Сим.

Дорожная ситуация на М-5 «Урал», согласно «Яндекс.Картам»

Причинами, по предварительным данным, стали поломка одной фуры и занос другой, а также перегруженность дороги и ремонтные работы. Так, на обстановку влияет ремонт моста около города Сим, из-за чего на участке организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1644-м км автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве.

Водители делятся в соцсетях снимками огромного затора.

Фото: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

В пресс-службе управления автодорог «Южный Урал» объяснили, что интенсивность транспортного потока на трассе М-5 в настоящее время в 8– 10 раз превышает расчетную, а значительное число грузовых транспортных средств передвигается с кратным перегрузом. По данным управления, ежедневно по трассе проезжает 30–35 тыс. автомобилей.

В ведомстве обещают завершить временные ремонтные работы к 20 апреля, однако водители жалуются на напряженную обстановку, отсутствие рабочих на некоторых участках и, на их взгляд, неэффективную регулировку движения.

Пробки от Миасса до Челябинска: как ремонтировали М-5

Крупные заторы на трассе М-5 «Урал» происходят относительно регулярно. В августе прошлого года после ремонта был открыт 10-километровый участок дороги от Миасса до Челябинска. Его сделали четырехполосным для борьбы с заторами и серьезными авариями, которые регулярно происходили на участке, поскольку он считался самым загруженным отрезком трассы. Однако вскоре водители снова стали жаловаться на пробки.

Ремонтные работы на участке 1585-го км трассы М-5 «Урал» в районе города Сим Фото: ДДС ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Как пояснил во время открытия дороги губернатор Алексей Текслер, на ближайшие годы запланировано увеличивать полосы в сторону границы с Башкирией в Ашинском районе и на дороге А-310, которая ведет из Челябинска в Троицк.

«Регион вкладывает значительные средства в дорожное строительство. В этом году мы сделаем более 800 км региональных дорог. Мы не снижаем, а, наоборот, увеличиваем финансирование дорожного фонда. Будем приводить федеральные трассы в нормативное состояние, учитывая тот трафик, который у нас есть. Трассы перегружены, все дороги являются важными для нашей страны», — добавил глава региона.

Трасса М-5 «Урал»: особенности и реконструкция

Федеральная трасса М-5 «Урал», протяженность которой вместе с подходами составляет 3,2 тыс. км, проходит через 11 российских регионов. Она начинается в Москве и доходит до Екатеринбурга через Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Как отмечает «Росавтодор», на дороге каждый год проводят серьезные работы по модернизации, направленные на увеличение пропускной способности и повышение комфорта и безопасности движения.

О том, что движение по М-5 в Челябинской области будет ограничено из-за ремонта дорог с 10 апреля по 1 мая, в «Росавтодоре» предупреждали накануне закрытия трассы.