Опять М-5: движение по трассе между Уфой и Челябинском парализовано

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии против Google подали иск на $6,6 млрд из-за «доминирования» на рынке
Общество
Синоптик сообщил о температурном рекорде для 16 апреля в Москве
Мир
Рубио и Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения мирного урегулирования на Украине
Спорт
Баскетболистка Косу назвала невероятным моментом выбор «Миннесотой» на драфте WNBA
Мир
Фицо осудил Каллас за слова о «последствиях» поездки на 9 Мая в РФ
Общество
СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курске
Спорт
Хоккеист «СКА-1946» отстранен на семь игр за удар локтем в голову судьи
Мир
Фицо заявил об отказе Словакии оказывать военную поддержку Украине
Мир
В Газе сообщили о 25 погибших за сутки от ударов со стороны Израиля
Экономика
Экономист спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на мировой арене
Мир
Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне на 10 тыс. квартир
Мир
Самолет с последней группой российских спасателей вернулся из Мьянмы
Мир
Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе
Общество
Нарколог рассказал о психостимуляторе в составе препарата «Молекула»
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Сочи
Мир
Израиль выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Общество
Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке

Опять М-5: движение по трассе между Уфой и Челябинском парализовано

Скопление автомобилей и ремонт дорог привели к пробке на десятки километров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал» между Уфой и Челябинском утром были зафиксированы многокилометровые пробки в обоих направлениях. К затору привели как обилие автомобилей, так и ремонтные работы. Пробка держится уже почти сутки. Подробности — в материале «Известий».

Пробки на М-5 «Урал» 16 апреля

В Челябинской области между Уфой и Челябинском были зафиксированы многокилометровые пробки. Они начали расти еще во вторник, 15 апреля, а к утру 16 апреля побили предыдущий рекорд в 60 км. Наибольшее скопление автомобилей в обе стороны и пробки до 10 баллов фиксируются на участках около города Сим.

Пробки на М-5

Дорожная ситуация на М-5 «Урал», согласно «Яндекс.Картам»

Причинами, по предварительным данным, стали поломка одной фуры и занос другой, а также перегруженность дороги и ремонтные работы. Так, на обстановку влияет ремонт моста около города Сим, из-за чего на участке организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1644-м км автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск, рядом с Юрюзанью, произошла поломка транспортного средства. На 1667-м км трассы между Юрюзанью и Бакалом машина оказалась частично на проезжей части из-за отказа электроники», — сообщили в ведомстве.

Водители делятся в соцсетях снимками огромного затора.

пробка
Фото: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

В пресс-службе управления автодорог «Южный Урал» объяснили, что интенсивность транспортного потока на трассе М-5 в настоящее время в 8–10 раз превышает расчетную, а значительное число грузовых транспортных средств передвигается с кратным перегрузом. По данным управления, ежедневно по трассе проезжает 30–35 тыс. автомобилей.

В ведомстве обещают завершить временные ремонтные работы к 20 апреля, однако водители жалуются на напряженную обстановку, отсутствие рабочих на некоторых участках и, на их взгляд, неэффективную регулировку движения.

Выехать за рамки: водители фур жалуются на автоматический контроль веса
Ошибочные штрафы сложно оспорить из-за непрозрачности системы, подтверждают общественники

Пробки от Миасса до Челябинска: как ремонтировали М-5

Крупные заторы на трассе М-5 «Урал» происходят относительно регулярно. В августе прошлого года после ремонта был открыт 10-километровый участок дороги от Миасса до Челябинска. Его сделали четырехполосным для борьбы с заторами и серьезными авариями, которые регулярно происходили на участке, поскольку он считался самым загруженным отрезком трассы. Однако вскоре водители снова стали жаловаться на пробки.

пробка

Ремонтные работы на участке 1585-го км трассы М-5 «Урал» в районе города Сим

Фото: ДДС ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Как пояснил во время открытия дороги губернатор Алексей Текслер, на ближайшие годы запланировано увеличивать полосы в сторону границы с Башкирией в Ашинском районе и на дороге А-310, которая ведет из Челябинска в Троицк.

«Регион вкладывает значительные средства в дорожное строительство. В этом году мы сделаем более 800 км региональных дорог. Мы не снижаем, а, наоборот, увеличиваем финансирование дорожного фонда. Будем приводить федеральные трассы в нормативное состояние, учитывая тот трафик, который у нас есть. Трассы перегружены, все дороги являются важными для нашей страны», — добавил глава региона.

Точка напряжения: очередь из фур на границе с Китаем достигла 10 км
Почему проблему не удается решить уже не первый год

Трасса М-5 «Урал»: особенности и реконструкция

Федеральная трасса М-5 «Урал», протяженность которой вместе с подходами составляет 3,2 тыс. км, проходит через 11 российских регионов. Она начинается в Москве и доходит до Екатеринбурга через Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск.

трасса
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Как отмечает «Росавтодор», на дороге каждый год проводят серьезные работы по модернизации, направленные на увеличение пропускной способности и повышение комфорта и безопасности движения.

О том, что движение по М-5 в Челябинской области будет ограничено из-за ремонта дорог с 10 апреля по 1 мая, в «Росавтодоре» предупреждали накануне закрытия трассы.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир