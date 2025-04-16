Генконсульство РФ опровергло данные об экстренном переселении туристов в Хургаде
Генеральное консульство РФ 16 апреля опровергло информацию об экстренном переселении более 300 российских туристов из отеля в египетской Хургаде.
Как отметил вице-консул России Никита Шилин, когда россияне заселились в отель, там были проблемы с электричеством, а кому-то из туристов не понравилась еда на шведском столе.
«Никакого экстренного переселения не было. <...> После поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания», — заявил Шилин, его слова передает ТАСС.
Ранее в Сети появилась информация, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде в связи с антисанитарией и отсутствием электричества.
Как 16 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), организация находится на связи с туристами и принимает меры по урегулированию возникших проблем.