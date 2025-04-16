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Генконсульство РФ опровергло данные об экстренном переселении туристов в Хургаде

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Фото: TASS/Christina Rizk
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Генеральное консульство РФ 16 апреля опровергло информацию об экстренном переселении более 300 российских туристов из отеля в египетской Хургаде.

Как отметил вице-консул России Никита Шилин, когда россияне заселились в отель, там были проблемы с электричеством, а кому-то из туристов не понравилась еда на шведском столе.

«Никакого экстренного переселения не было. <...> После поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания», — заявил Шилин, его слова передает ТАСС.

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Ранее в Сети появилась информация, что более 300 туристов из России экстренно переселили из отеля в Хургаде в связи с антисанитарией и отсутствием электричества.

Как 16 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), организация находится на связи с туристами и принимает меры по урегулированию возникших проблем.

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