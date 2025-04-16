В ЛНР задержали готовившего теракт в отношении депутата агента спецслужб Украины

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали агента украинских спецслужб, которые готовил террористический акт в отношении депутата Народного совета региона. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе республиканского Управления ФСБ России.

Установлено, что житель Луганска вступил в тайное сотрудничество с представителем иностранной разведки и прошел несколько этапов обучения диверсионной деятельности, а также принимал участие в организации тайников с взывчатыми веществами и взрывчатками.

«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ (самодельное взрывное устройство. — Ред.), после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовое дело по ст. 275 («Госизмена»), ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), а также п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

14 апреля в Крыму за подготовку террористического акта задержали гражданина Молдавии, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Уточнялось, что он собирал и передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектах транспортной и энегетической инфраструктуры Крыма, а также результатах ракетных ударов противника.