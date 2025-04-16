Львова-Белова отчиталась о нулевом показателе усыновленных за рубеж детей из РФ
В 2024 году ни один ребенок из РФ не был усыновлен за рубеж. Об этом 16 апреля сообщила Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В 2024 году мы достигли того, о чем мечтали. У нас нет ни одного ребенка, который был усыновлен за рубеж», — заявила она «РИА Новости».
При этом она отметила, что в 2022 году было зарегистрировано 57 таких случаев. В 2023 их число снизилось до шести.
Президент России Владимир Путин 23 ноября подписал закон о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Отмечается, что ограничения также коснутся граждан тех стран, где смена пола разрешена с применением лекарственных препаратов, которые направлены «на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола, и внесение в документы, удостоверяющие личность, изменений половой принадлежности этих граждан без медицинского вмешательства».