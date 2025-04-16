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Президент Колумбии заявил о нарушениях в президентских выборах в Эквадоре

Президент Колумбии Петро: я не признаю результаты выборов в Эквадоре
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Фото: REUTERS/Enea Lebrun
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Организация американских государств (ОАГ) указывает на нарушения в президентских выборах Эквадора. Об этом в среду, 16 апреля, заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«В условиях осадного положения свободные выборы невозможны. Я не могу признать выборы в Эквадоре», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Петро напомнил, что в семи провинциях Эквадора было введено чрезвычайное положение. По словам главы государства, во время выборов руководили военные, в том числе избирательными участками и подсчетом голосов.

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Ранее, 13 апреля, национальный избирательный совет (НИС) Эквадора назвал действующего главу государства Даниэля Нобоа победителем второго тура президентских выборов после обработки более 90% бюллетеней. За него проголосовали 55,88% человек, в то время как его соперницу, кандидата в президенты от партии «Гражданская революция» Луису Гонсалес, поддержали 44,12% избирателей.

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