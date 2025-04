В Швейцарии владелец компании Lego и друг короля Дании погиб на горнолыжном курорте

В Швейцарии во время катания на горных лыжах погиб вице-президент компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило британское издание The Mirror.

Как сообщает издание, Хэлби на большой скорости спускался по склону. Предполагается, что он потерял равновесие и начал падать с крутого спуска в Коль-де-Шассур.

Предпринимателя вертолетом доставили в больницу, но там он погиб от полученных травм.

Хэлби был другом нынешнего короля Дании Фредерика Х, когда монарх был еще принцем.

Компания Lego остается самым дорогим брендом игрушек в мире уже девятый год подряд. Как стало известно 15 февраля, стоимость Lego перевалила за $7,44 млрд. Также в топ-10 вошли американские бренды Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc., бластеры Nerf ($462 млн), коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc., игры под брендом Hasbro ($339 млн) и коллекционные фигурки Pop! ($409 млн), пояснила Brand Finance.