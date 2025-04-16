Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Минобороны России.
Артиллеристы нанесли по пункту управления БПЛА несколько ударов. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили вражеский расчет миномета, пытавшийся вести огонь по позициям подразделений Вооруженных сил России.
Уточняется, что выстрелы артиллеристов корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотников.
Ранее, 15 апреля, в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили живую силу украинской армии на сумском направлении. В том числе российские военнослужащие ликвидировали средства связи БПЛА и бронетехнику ВСУ.