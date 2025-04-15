Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили живую силу украинской армии на сумском направлении. Кадры боевой работы 15 апреля публикует Минобороны РФ.

В том числе российские военнослужащие ликвидировали средства связи, беспилотники и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

11 апреля военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области бронетранспортер «Буцефал» украинской армии. В Минобороны РФ уточнили, что солдаты обнаружили технику с помощью средств воздушной разведки. Цель была ликвидирована расчетом FPV-дрона на оптоволокне.