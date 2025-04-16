Белый дом сообщил о встрече Рубио с премьером Иордании Хассаном
Государственный секретарь США Марко Рубио провел рабочую встречу с премьер-министром Иордании Джафаром Хассаном. Об этом 15 апреля сообщается на сайте Белого дома.
«Секретарь и премьер-министр Хассан обсудили возможности расширения экономического сотрудничества и увеличения инвестиций между Соединенными Штатами и Иорданией. Они также обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что по итогам встречи Рубио поблагодарил Хассана «за сотрудничество Иордании с Соединенными Штатами в продвижении региональной безопасности».
6 апреля госсекретарь США Рубио сообщил об аннулировании всех виз гражданам Южного Судана. По словам чиновника, это решение вступает в силу немедленно. Введенный запрет связан с тем, что представители переходного правительства Южного Судана отказались принять у себя возвращенных репатриированных граждан.