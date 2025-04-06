Госсекретарь США Рубио сообщил об аннулировании всех виз гражданам Южного Судана
Власти Соединенных Штатов аннулировали ранее выданные визы всем владельцам паспортов Южного Судана, а также теперь будут препятствовать получению новых. Об этом 5 апреля сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X (Бывш. Twitter).
«Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США», — заявил он.
По словам чиновника, это решение вступает в силу немедленно. Введенный запрет связан с тем, что представители переходного правительства Южного Судана отказались принять у себя возвращенных репатриированных граждан.
15 марта газета NYT узнала о намерении США ввести ограничения на въезд для граждан 43 стран. По информации газеты, Госдепартамент составил черновой список государств, разделенных на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую». В «красный» список вошли 11 стран, гражданам которых будет «категорически запрещен въезд в США». В него вошли Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.