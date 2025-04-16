Подаренный принцу Гарри «русский» кулич вызвал скандал на Украине
Принцу Гарри в ходе визита во Львов подарили «русский» кулич, что вызвало крупный скандал в медиапространстве Украины. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило украинское издание «Телеграф».
Мнения украинцев в соцсетях разделились. Одни решили, что речь идет о традиционной украинской паске, другие считают, что Гарри получил именно «русский» кулич.
По словам исследовательницы украинской гастрономической культуры Елены Брайченко, принцу преподнесли характерную для Харьковской и Сумской областей традиционную паску.
Ранее в этот день Киевская городская госадминистрация (КГГА) обратилась с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции. На Пасху не планируется отменять время комендантского часа. Оно будет действовать с 00:00 до 05:00 мск.