В Финляндии рассказали об обсуждении запрета для россиян на покупки квартир
В парламенте Финляндии обсуждают запрет на покупку квартир гражданами РФ, не имеющими как минимум постоянного ВНЖ или гражданства ЕС. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя Александровского общества Алексей Булавцев.
«Во время обсуждения в парламенте уже неоднократно прозвучала инициатива также запретить покупку квартир гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ (типа «П») или гражданства ЕС. Этот вопрос будет прорабатываться», — заявил он.
Ранее парламент Финляндии единогласно утвердил предложение правительства о полном запрете россиянам на сделки с недвижимостью (под ней в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а не квартиры). Закон запрещает покупку лицам, которые, по мнению ЕС, могут представлять «угрозу национальной безопасности». Запрет коснется примерно 20 тыс. проживающих в Финляндии граждан РФ, которые впредь не смогут приобретать землю и дома.
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Северное вето: в Финляндии обсуждают запрет россиянам покупать квартиры