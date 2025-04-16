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Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Восемь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении Республики Беларусь. Соответствующее заявление 15 апреля было опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Совет постановил, что 25 физических лиц и семь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к данному решению совета», — уточняется в пресс-релизе.

Постановление о введении санкций против Беларуси было принято ранее, 27 марта.

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15 апреля СМИ сообщили о желании стран ЕС обойти вето Венгрии при введении санкций против РФ.

11 апреля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что вероятность того, что Венгрию лишат права голоса в Евросоюзе (ЕС) на фоне готовящихся новых санкций против Москвы, исключена. Он добавил, что венгры заинтересованы в мире на Украине, как и жители других стран за пределами Европы. За продолжение конфликта выступают только в Западной Европе.

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