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СМИ сообщили о желании стран ЕС обойти вето Венгрии при введении санкций против РФ

Politico: в ЕС ищут способ вводить санкции против РФ без одобрения Венгрии
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Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov
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Не менее шести государств Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность введения ограничительных мер против России в обход Венгрии, которая может наложить вето. Об этом 14 апреля сообщило издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Шесть дипломатов подтвердили, что по меньшей мере полдюжины столиц предпринимают совместные усилия по включению общеевропейских санкций в отношении России во внутреннее законодательство», — написано в материале.

По данным издания, несколько стран предлагают перенести введение антироссийских санкций с общеевропейского уровня на национальный.

В то же время некоторые собеседники подчеркнули, что не все государства имеют ресурсы и правовые возможности для реализации санкционной политики в индивидуальном порядке. Такие меры, по их словам, будут менее эффективны, чем санкции, принятые на уровне всего ЕС.

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11 апреля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что вероятность того, что Венгрию лишат права голоса в Евросоюзе (ЕС) на фоне готовящихся новых санкций против Москвы, исключена.

Он добавил, что венгры заинтересованы в мире на Украине, как и жители других стран за пределами Европы. За продолжение конфликта выступают только в Западной Европе.

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