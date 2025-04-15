Ростехнадзор начал расследование после обрушения на шахте в Ростовской области
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору начала расследование по факту обвала породы в шахте «Садкинская», расположенной в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил Ростехнадзор.
«Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии на угольной шахте ООО «Шахтоуправление «Садкинское», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Там добавили, что о состоянии двух шахтеров, всё еще находящихся под завалами, неизвестно.
Обрушение на угольном руднике произошло ранее в этот день. На момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность. Горные спасатели работают над эвакуацией двух работников, оставшихся под завалами.