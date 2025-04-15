Зеленский обвинил Уиткоффа в обсуждении вопросов «вне своей компетенции»

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф обсуждает вопросы «вне своей компетенции». Об этом во вторник, 15 апреля, заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

«[Уиткофф] обсуждает вопросы вне своей компетенции», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Таким образом глава государства прокомментировал слова дипломата о том, что близкое заключение сделки по Украине лежит в основе вопроса о принадлежности пяти территорий.

Зеленский назвал тему о признании Республики Крым, Донецкой народной и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) и Запорожской и Херсонской областей «красными линиями».

Ранее в этот день Уиткофф сообщил, что США продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Как указал дипломат, в настоящее время переговоры находятся на стадии «чего-то важного».