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Карен Хачанов обыграл испанца Норри в матче ATP в Барселоне

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto
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Российский теннисист Карен Хачанов 15 апреля вышел во второй круг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне после победы над британским спортсменом Кэмероном Норри.

Игрок из РФ победил со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

«Матч продолжался 2 часа 19 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету Норри семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти», — уточняет «Спорт-Экспресс».

В следующем матче соперником Хачанова станет теннисист из Испании Хауме Мунар.

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14 апреля российский теннисист Андрей Рублев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. За встречу россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал всего пять брейк-пойнтов из шести.

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